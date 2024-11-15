فسر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، تصريحاته السابقة حول استيراد الجبن وورق الفويل.

ونفى خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس، ما تم تداوله عن دعوته لوقف استيراد الجبن المستوردة وورق الفويل، قائلا: «لما طلعنا قولنا عايزين نعمل مصانع جبنة، ومش عايزين نستورد جبنة وورق فويل، هو إحنا قولنا إن محدش يأكل جبنة! أبدًا».

وأبدى استغرابه من استيراد ما قيمته 120مليون دولار من الجبن سنويا، معقبا: «ماينفعش وعيب أوي على مصر أنها تستورد على الأقل كل سنة ما بين 120 إلى 130 مليون دولار جبنة، وإحنا عندنا كل المصانع دي، وعندنا الجبنة الدمياطي والقرى فيها جبنة قريش، عندنا كل المصانع والجبن دي، ونستورد بـ 120 مليون دولار!».

ورد على ما يثار من أن الكميات المستوردة من الأجبان الفاخرة تذهب للفنادق وقطاع السياحة، قائلا: «فيه ناس بيقولوا أصل الأجبان الفاخرة بتروح للفنادق! لأ والله مش كلها أجبان فاخرة للفنادق، وهل عيب أننا نعمل الأجبان الفاخرة اللي بتروح الفنادق».

وفيما يتعلق بورق الفويل، أوضح أن مصر تستورد ثلاثة أنواع منه بقيمة إجمالية تتراوح بين 140 و150 مليون دولار سنويا، متابعا: «بنستورد 3 أنواع من ورق الفويل، نوع بنلف فيه الأكل بحوالي من 40 لـ 50 مليون دولار، وثلث ثاني لعلب الفويل الخاصة بالأكل والفاكهة، والنوع الثالث علب الأدوية وشرائط الحبوب».

وتساءل عن سبب استيراد ورق الفويل رغم وجود صناعات الومنيوم قوية في نجع حمادي، قائلا: «مش عيب يبقى عندنا صناعات قوية للألومنيوم في نجع حمادي، وبنعمل مصانع جديدة ونستورد فويل من الخارج؟ طيب ليه بتلومونا! إحنا مقالناش مش هنستورد حاجة، أو هنمنع الجبنة وورق الفويل مقالناش كدا؛ ولكن بنقول عايزين نصنع هذه المنتجات».