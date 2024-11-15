تُقام اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في المغرب، ومباراة الزمالك والنصر الليبي الودية في مهرجات اعتزال خالد حسين.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

قبرص X ليتوانيا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

البرتغال X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إسكتلندا X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

لوكسمبرج X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء

إيرلندا الشمالية X روسيا البيضاء – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

سان مارينو X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء

الدانمارك X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سويسرا X صربيا – الساعة 9:45 مساء

رومانيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

أوروجواي X كولومبيا – الساعة 2 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

إندونيسيا X اليابان – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

أوغندا X جنوب إفريقيا – الساعة 3 عصرا

بوتسوانا X موريتانيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 2

زيمبابوي X كينيا – الساعة 6 مساء

موزمبيق X مالي – الساعة 6 مساء

إسواتيني X غينيا بيساو – الساعة 6 مساء

زامبيا X كوت ديفوار – الساعة 6 مساء

الرأس الأخضر X مصر – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أنجولا X غانا – الساعة 9 مساء

الجابون X المغرب – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

جامبيا X جزر القمر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مباريات ودية

الزمالك X النصر الليبي الساعة 8 ونصف مساء