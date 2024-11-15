تعرض محمد شحاتة، لاعب وسط منتخب مصر، لإصابة قوية خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب كاب فيردي.

ويلعب منتخب مصر مع كاب فيردي مساء اليوم الجمعة، على الملعب الوطني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت الدقيقة الخامسة تعرض محمد شحاتة، لإصابة قوية ليشارك بدلا منه نبيل عماد دونجا.

ويدخل المنتخب الوطني في معسكر الأحد الماضي، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، والتي يلاقي فيها كاب فيردى خارج الديار اليوم الجمعة وبوتسوانا على ملعبه الثلاثاء المقبل.

ونجح منتخب مصر في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب بعدما جمع 12 نقطة من 4 مواجهات بالعلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا، ليقتنص الفراعنة بطاقة التأهل بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين.

واختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي في السادسة من مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة، وخاض منتخب مصر تدريباته علي ملعب كاب فيردي الوطني الذي يستضيف مباراة المنتخب على ملعب نجيل صناعي.