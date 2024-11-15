كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة أسعار الزيوت بنسبة 18.5% من قبل جميع شركات الإنتاج.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إن هذه الزيادة موحدة وشملت جميع أنواع الزيوت وفي جميع المصانع في وقت واحد، موضحا أن جميع الشركات أصدرت قوائم أسعار جديدة بزيادة موحدة.

وأكد أن هذه الزيادة طبقت على المستهلك بنفس النسبة «18%»، مشيرا إلى أنها «زيادة غير مبررة»، متسائلا عن سببها، قائلا:« نفسنا نعرف المبرر!».

وطالب المنوفي، بتوضيح أسباب ارتفاع سعر الزيوت، قائلا: «إذا كان المبرر السعر العالمي هل اشترت الشركات بالأسعار الجديدة؟».