جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي

وقّعت جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات النوعية في مجالات التدريب الرقمي والتكنولوجيا واللغات والتأهيل لسوق العمل، في مقدمتها إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، وتوفير 500 رخصة دولية في مجال العمل الحر (Freelancing)، إلى جانب التعاون بين الجامعة والصندوق لتأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تهيئة مبانيها وتجهيزها بالأنظمة والأجهزة الصوتية المساعدة للمكفوفين وضعاف البصر، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل التكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك خلال مراسم توقيع البروتوكول بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، حيث وقّعه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عادل أحمد، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، هاني رضوان، أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء مركز التطوير المهني.

رحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشيدًا بجهوده في تطوير منظومة التعليم وتنمية المهارات وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو شراكة مؤسسية فاعلة تستهدف الاستثمار في الإنسان، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة وخبرات الصندوق وشراكاته المتخصصة في تنفيذ برامج ومبادرات تحقق نتائج ملموسة للمستفيدين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي تمثل إضافة نوعية لمنظومة بناء القدرات بالجامعة، بما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب تطوير مهاراتهم التكنولوجية والمهنية، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير مسارات تدريبية متنوعة تراعي اختلاف التخصصات والاحتياجات، وتدعم التطوير المستمر للأداء الأكاديمي والإداري، وتعزز فرص الطلاب والخريجين في المنافسة بسوق العمل.

وأضاف عبد الصادق، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا باستشراف وظائف المستقبل وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية، وهو ما انعكس في إطلاق مرصد جامعة القاهرة لاستشراف وظائف المستقبل، وبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستهدف توظيف الإنتاج البحثي في تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، فضلًا عن إطلاق منصة «أثر» لتعزيز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق تطوير التعليم يتكامل مع هذه المبادرات ويدعم توجه الجامعة نحو تعزيز ريادتها الأكاديمية والمجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة أن من أبرز محاور التعاون العمل مع صندوق تطوير التعليم على تأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير منظومة الإتاحة داخل الحرم الجامعي، وتهيئة المباني والمرافق بالأجهزة والأنظمة الصوتية الإرشادية التي تساعد المكفوفين وضعاف البصر على الحركة والتنقل بصورة مستقلة وآمنة، والتعرف على مواقع القاعات والمكاتب والمصاعد والخدمات المختلفة، بما يسهم في إزالة العوائق التي قد تواجههم في حياتهم الجامعية اليومية.

وشدد عبد الصادق على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على إتاحة الالتحاق بالتعليم الجامعي، وإنما يمتد إلى توفير بيئة تعليمية وتكنولوجية دامجة تضمن استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، وتتيح لهم فرص التدريب والتأهيل والتوظيف على أساس من تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان، وتيسير حصول جميع منسوبيها على الخدمات التعليمية والجامعية دون عوائق.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى المكانة الأكاديمية المتميزة التي تتمتع بها الجامعة إقليميًا ودوليًا، وما تحققه من تقدم في التصنيفات العالمية، مؤكدًا حرصها على توسيع شراكاتها مع مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والدولية، وتسخير خبراتها وإمكاناتها البحثية لخدمة خطط التنمية، وتعزيز تنافسية خريجيها، بما يدعم توجهها نحو نموذج جامعي أكثر ذكاءً وإنتاجية واستدامة.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن اعتزازها بالتعاون مع جامعة القاهرة، واصفة إياها بأنها «القوة الناعمة الحقيقية لمصر»، وقاطرة للعلم والابتكار، لما تتمتع به من تاريخ أكاديمي عريق ودور محوري في إعداد أجيال من العلماء والقيادات والشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات.

وأوضحت شرف أن التعاون يتضمن تنفيذ مشروع «مهارات القرن الحادي والعشرين»، الذي يستهدف تنمية المهارات التكنولوجية والمهنية، وإتاحة الحصول على رخص دولية معتمدة في عدد من المجالات التقنية، فضلًا عن تخصيص 500 رخصة دولية في مجال العمل الحر (Freelancing)، بما يساعد المستفيدين على اكتساب المهارات اللازمة للعمل عبر المنصات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الفرص المتنامية التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن الصندوق يستهدف من خلال التعاون إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي لمنسوبي جامعة القاهرة، تشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، إلى جانب التعاون في برامج تعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، بما يسهم في رفع الكفاءة اللغوية والمهنية للمستفيدين، وفتح آفاق أوسع أمامهم في مجالات الدراسة والعمل والتعاون الدولي.