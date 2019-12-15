إزالة تجمعات مياه الأمطار بـ4 شوارع في مرسى مطروح

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إنه تم إزالة تجمعات مياه الأمطار عن طريق سيارات مجلس المدينة بشوارع الجلاء، وشكري القوتلي، وكورنيش المدينة، والبوسيت، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأضاف «المعداوي» إن رجال الطوارئ بمجلس المدينة جابو بمعدات الشفط المناطق التي تضررت من الأمطار على مدار 24 ساعة لضمان عدم وجود مياه الأمطار بالشوارع والميادين والأحياء بنطاق المدينة.

وأشار، رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى إزالة تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة بالطريق الدولي بالكيلو 7، لتسهيل حركة دخول السيارات للمدينة للمتجة إلى القاهرة والإسكندرية والسلوم.

وأكد أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام 0464933105 - 01021213326.

وكانت محافظة مطروح شهدت هطول أمطار غزيرة بطول المدن الساحلية منذ فجر اليوم، ما أدى إليه تراكم لمياه أمطار في العديد من المناطق الحيوية بالمدينة العاصمة.