استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بـ"دونيو" في مصر، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدماً في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كأحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، مع الإشارة في هذا الإطار إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حالياً في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن مدير عام منظمة الفاو أشاد بالتعاون الجاري مع مصر في عدد من المجالات، مستعرضاً المشروعات التي تنفذها المنظمة في هذا الخصوص خلال الفترة الراهنة، ومؤكداً الالتزام الكامل بدعم المشروعات الجديدة في مصر بما يتناسب مع الأولويات المصرية، لا سيما فيما يتعلق باستقدام وتطبيق التكنولوجيات الزراعية الحديثة، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، وإصلاح نظم الري لترشيد استخدام المياه.

وقد شهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة، وكذا كيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وغيرها من الدول النامية.