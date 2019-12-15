ميدو يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري

اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد ، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء غدا الأثنين على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثامن بالدوري .

وضمت قائمة المقاصة كل من: أحمد عادل، محمود حمدي، محمد كوكو، أحمد مودي، عصام سعيد، حسني فتحي، محمد مسعد، عصام صبحي، محمد رمضان، مصطفي شبيطة، محمد إبراهيم، عمرو مرعي، موسيس، أحمد ياسين، محمد دسوقي، محمد كناريا، فوافي، صلاح عاشور، صلاح أمين.

ومن المقرر أن يغيب خالد أوتشو عن لقاء الفريق أمام الاتحاد لحصوله على الإنذار الثالث، ويغيب ميدو جابر للإصابة.

وكان فريق المقاصة قد أدى تدريبه اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وعقب المران اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.