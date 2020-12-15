البرازيل تسجل 25 ألفا و193 إصابة جديدة بكورونا و433 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد و433 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن 6 ملايين و927 ألفا و145 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 181 ألفا و835 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.