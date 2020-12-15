 البرازيل تسجل 25 ألفا و193 إصابة جديدة بكورونا و433 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

البرازيل تسجل 25 ألفا و193 إصابة جديدة بكورونا و433 وفاة خلال 24 ساعة

ريو دي جانيرو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 9:36 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد و433 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن 6 ملايين و927 ألفا و145 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 181 ألفا و835 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك