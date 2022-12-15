أقدمت طفلة على قتل شقيقتها، وحاولت خنق الأخرى؛ بسبب سوء معاملة والدها لها وحبه لشقيقتيها بمنطقة الهرم في الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة مقتولة وإصابة شقيقتها بحالة إعياء داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة طفلة 5 سنوات وبها آثار طعن وتعرض شقيقتها للخنق، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهما 12 عاما، بسبب حب والدها لشقيقتيها وتفرقته في المعاملة بينهما فقامت الطفلة بالانتقام والتخلص من شقيقتها ومحاولة قتل الأخري، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.