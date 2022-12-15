كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد خريجي التعليم العالي، ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 3.7% ليصل إلى 667.4 ألف خريج من التعليم العالي، مقابل 643.8 ألف خريج عام 2020، وفقا للنشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا الصادرة عن الجهاز.

وبحسب النشرة، بلغ عدد الخريجين من الجامعات الحكومية 471.5 ألف خريج عام 2021 بنسبة 70,6% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6%.

وأضافت أن عدد الخرجين من الجامعات الخاصة ارتفع بنسبة 11,5% خلال عام 2021 ليبلغ 34 ألف خريج بنسبة5,1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 30.5 ألف خريج عام 2020.

وأوضحت أن عدد الخريجين من المعاهد العليا بلغ 87.6 ألف خريج بنسبة13.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض نسبته 6.0%.

وبلغ عدد خريجي الأكاديميات 6.2 ألف خريجي بنسبة 0.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1% .

كما ارتفع عدد خريجي المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) بنسبة 6.9% خلال عام 2021 ليبلغ نحو 68.2 ألف خريجي بنسبة 10.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020.

وبلغ عدد الخريجين في مجال الأعمال والإدارة والقانون نحو 201.2 ألف خريج بنسبة 30.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 99.9 ألف خريج بنسبة 15.0% ثم مجال الصحة بعدد 96,7 ألف خريج بنسبة 14.5%.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي خريجي الوافدين بلغ 6904 خريج بنسبة 1.0% من إجمالي خريجي التعليم العالي.