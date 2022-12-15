وزيرة الدفاع الألمانية تزور جنود جيش بلادها المتمركزين في مالي

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بدأت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت، زيارة لجنود الجيش الألماني المتمركزين في مالي، وذلك قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

ووصلت الوزيرة الألمانية إلى باماكو عاصمة مالي، ليلة الأربعاء/الخميس.

يشار إلى الاستعانة بنحو 1200 جندي من الجيش الألماني من النساء والرجال ضمن قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) لدعم الاستقرار هناك.

ولكن البلاد شهدت اشتباكات بصورة متكررة بين الحكومة التي وصلت إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وبين بعثة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يتم سحب جنود الجيش الألماني من البعثة الأممية بحلول شهر مايو 2024، وفقا لقرار الحكومة الألمانية.

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا والدنمارك أعلنت سحب قواتها قبل ألمانيا.