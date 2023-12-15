إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2300 متر في دمنهور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، بحملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم؛ لردع المخالفين مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

وأوضح «كچك»، أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدى على مساحة 2300 متر تقريبا بمركز دمنهور، تنوعت مابين سملات وقواعد خرسانية وأسوار مقامة بالطوب الأبيض وأعمدة ومبانى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني بالطوب الأحمر وردم حفر لقواعد، فك شدة خشبية لقواعد وسملات.

ووجه رئيس المدينة، رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، ضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.