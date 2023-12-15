كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن رأيها بشأن الاستعانة بمواهب «التيك توك» لأداء أدوار فنية على الساحة مؤخرا.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية «أسما إبراهيم» المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء الخميس، «أراها مساحة فنية، أنا بشاهد عيال زي العسل على التيك توك»، حسب قولها.

وأضافت أن التمثيل موهبة ربانية في المقام الأول، قائلة: «ممكن يكون بائع مناديل في الشارع لكنه لا يدرك امتلاكه هذه الموهبة، على سبيل المثال؛ الفنانة سعاد حسني أول ما بدأت يقال إنها كانت أمية، لا تجيد القراءة أو الكتابة، ويقال إنها كانت غير متعملة نهائيا».

وعلقت على قرار نقابة المهن الموسيقية مؤخرا؛ بشأن وقف التعامل مع مخرج مسلسل بطن الحوت في أعقاب استعانته ببلوجر تيك توك، قائلة: «أقدر الدكتور أشرف زكي على المستوى الشخصي؛ لكن إحنا مش بنشتغل دكاترة أو مهندسين، بالتأكيد مش هقدر أعمل عملية قلب مفتوح وأموت مريض».

وأعربت عن أمنيتها في تقديم عمل فني من الوجوه الجديدة مستعينة في ذلك بمسارح الشباب في الشوارع و «عيال التيك توك» بحسب وصفها، مشيرة إلى اشتراط النقابة استصدار تصريح عمل نظير مقابل مادي؛ من أجل الدفع بالوجوه الجديدة.

وتابعت: «أودري تاتو، الممثلة الفرنسية عرفها المشاهدون حول العالم في دور أميلي في الفيلم الفرنسي، المخرج استعان بها من محطة المترو وقرر تكون بطلة الفيلم، ولم يكن لها علاقة بمجال الفن».

وأيدت حق المنتج في الحصول على تصريح العمل دون قيود، قائلة: «أحيانا نستمع إلى أصوات جميلة في المترو؛ ينفع أقول له لا؟! بدل ما يكون عندنا 100 نجم؛ يكون عندنا 500 ألف، مصر 120 مليونا».