مستشار الأمن القومي الأمريكي: الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الحرب في غزة سوف تنتقل إلى مرحلة جديدة.

وأضاف سوليفان، الذي وصل إلى إسرائيل أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن المرحلة الجديدة سوف تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس وعلى عمليات تستند إلى معلومات استخباراتية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ولم يقدم سوليفان أي تفاصيل بشأن توقيت التحول في تكتيك الحرب.

كانت إسرائيل تعرضت لانتقادات شديدة بسبب استهدافها المدنيين والبنية التحتية على نطاق واسع في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ونزوح أكثر من 800 ألف شخص ونقص في المواد الغذائية والوقود والمياه والأدوية.

وشنت إسرائيل حربها ردا على قيام حماس في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"، التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.