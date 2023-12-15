قصفت المدفعية الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عدداً من البلدات جنوب لبنان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلاً في بلدة "يارين" الحدودية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة الوطنية أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة، بعد معلومات عن وقوع إصابات في المنزل المستهدف.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة أطراف بلدتي "طيرحرفا" و"يارين" جنوب لبنان، وطال القصف تلة "حمامص" في بلدة "سردا" جنوباً.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة "حولا" الحدودية جنوب لبنان. كما استهدف منطقة "اللبونة" خراج الناقورة بالقذائف الفوسفورية.

وألقت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة نسخاً من منشور فوق بلدة "كفرشوبا" حرضت فيها المواطنين على "حزب الله".

وقال المنشور إن "حزب الله الإرهابي يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم وذلك للعمل ضد دولة إسرائيل وليستغل ممتلكاتكم لمخططاته الإرهابية، عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم بتوخي الحذر في المنطقة".

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدات "اللبونة" و"الضهيرة" و"علما الشعب" و" وادي قطمون" في خراج بلدة "رميش" جنوب لبنان.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، عدداً من القذائف الحارقة لإشعال النار في ما تبقى من أشجار في جرود بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب" الحدوديتين جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى".