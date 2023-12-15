تعليم جنوب سيناء: 13 يناير موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن موعد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول، وتنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح، في تصريح اليوم، أن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي "رسمي وخاص" تنطلق السبت الموافق 13 يناير المقبل وتنتهي الأربعاء الموافق 17 يناير، على مدار خمسة أيام، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات مدرسة الفصل الواحد "الصف الثاني" على مدار يومين بداية من السبت الموافق 13 يناير وحتى والأحد 14 يناير، ومدرسة الفصل الواحد "الصف الثالث" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الإثنين 15 يناير، ومدرسة الفصل الواحد الصفوف "الرابع والسادس" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الثلاثاء 16 يناير، ومدرسة الفصل الواحد "الصف الخامس" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الثلاثاء 17 يناير، لمدة خمسة ايام.

وأكد أن امتحانات مدرسة الصم وضعاف السمع "الصف الرابع والسادس" تبدأ السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير، لمدة خمسة أيام، ومدرسة الصم وضعاف السمع "الصف السابع والثامن سمعي" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير لمدة خمسة أيام.

وعن مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية، قال وكيل الوزارة، إن امتحانات صف الأول والثاني الإعدادي "رسمي وخاص" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير،لمدة خمسة أيام، و الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير وتنتهي الخميس 25 يناير، لمدة خمسة أيام، وتنطلق الامتحانات بمدرسة الصم وضعاف السمع للصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير، لمدة خمسة أيام، و الصف الثالث تنطلق الأحد الموافق 21 يناير وتنتهي الخميس 25 يناير لمدة خمسة أيام.

وأشار إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام "رسمي وخاص" تستمر لمدة 10 أيام، وتبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 24 يناير، وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على مدار 8 أيام، وتبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الإثنين 22 يناير، وتستمر امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي صناعي "فني" لمدة 8 أيام، وتبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير، والصف الأول والثاني الثانوي تجاري فني، تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير، والصف الأول والثاني الثانوي زراعي "فني" تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير.

وأضاف أن امتحانات الصف الثاني فندقي "فني" تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير، والصف الأول فندقي "فني" تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي الخميس 18 يناير.

وتابع: "ومدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول سمعي "فني" تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي الثلاثاء 16 يناير، ومدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثاني سمعي "فني" تبدأ من السبت الموافق 13 يناير وتنتهي الأربعاء 17 يناير".