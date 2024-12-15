رئيس البرازيل يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة في المخ

قال الفريق الطبي الخاص بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للصحفيين، إن الرئيس غادر المستشفى وسينتقل إلى منزله في ساو باولو اليوم الأحد.

وأضاف الفريق أن لولا استعاد صحته بدرجة تمكنه من استئناف مهامه اليومية بشكل طبيعي، لكن عليه تجنب الرحلات الطويلة، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع أيضا أن يخضع لولا لفحص بالأشعة المقطعية يوم الخميس قبل عودته إلى العاصمة برازيليا.

وكان الرئيس البرازيلي نُقل على عجل إلى المستشفى في العاشر من الشهر الجاري للخضوع لجراحة طارئة لوقف نزيف في المخ جراء سقوطه في منزله في أكتوبر.

وكان الرئيس السيسي قد أرسل برقية إلى الرئيس البرازيلي، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وعبر عن أصدق تمنياته بسرعة شفائه وعودته قريبا إلى ممارسة مهامه كزعيم مرموق و سياسي بارزا يسعى دائمًا لنشر وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين دول العالم.