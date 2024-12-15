النائبة أميرة العادلي: الصحفيون يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة وعدد كبير منهم لا يتقاضون الحد الأدنى الأجور

- لا يوجد خلاف إطلاقا على ضرورة حرية الصحافة



قالت النائبة أميرة العادلي، إن مواجهة التحديات التشريعية والأوضاع الاقتصادية وأزمة أجور الصحفيين أمر ليس مستحيلا.

وأوضحت خلال كلمته بجلسة حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية، والتي تنعقد ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، أن الصحفيون يواجهون أوضاع اقتصادية صعبة وعدد كبير منهم لا يتقاضون الحد الأدنى الأجور، وهو ما يتعارض منطقيا مع حرية الصحافة.

وأكدت العادلي أن الجماعة الصحفية قادرة على تبني أي تعديلات تشريعية تخص الصحفيين، مشيرة إلى أن نقابة الصحفيين أعدت مسودة قانون بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.

وأشارت إلى أنها كنائبة برلمانية يمكنها التقدم بتلك التعديلات بالتوافق مع مجلس نقابة الصحفيين، إذ لا يوجد خلاف إطلاقا على ضرورة حرية الصحافة.

يدير الجلسة محمد بصل مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر ومدير تحرير الشروق، ويتحدث فيها جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ونجاد البرعي المحامي، وأميرة العادلي عضو مجلس النواب.