إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا

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أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها لدى دبلن، وذلك بذريعة السياسة الأيرلندية المعادية لتل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريح نقلته إذاعة جيش الاحتلال: «أغلقنا سفارتنا بإيرلندا بعد تجاوز الخطوط الحمراء في علاقتها مع إسرائيل».

والأسبوع الماضي، أعلن مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي، أن الحكومة وافقت على انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وقال مارتن عقب اجتماع للحكومة الأيرلندية، «لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين».

وأضاف: «من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكابا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما».



