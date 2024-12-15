كيف تعامل نبيل الحلفاوي مع مشهده في الطريق إلى إيلات الذي تحول لأشهر كوميك ساخر على فيسبوك؟

رغم مظاهر الجدية التي كانت تكتسي ملامح وجه الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وكانت أعماله تتسم معظمها بالجدية، بخلاف نظرات عينيه الصارمة، إلا أن الحلفاوي أظهر جانبًا مختلفًا منه أثناء تعامله مع متابعي حسابه الرسمي بمنصة إكس، حيث كان يستقبل تعليقاتهم الكوميدية بابتسامة. ويعد مشهده الشهير في فيلم "الطريق إلى إيلات" خير دليل على ذلك، وهو مشهد توسيع فتحة الديناميت، أو ما عُرف في عصر السوشيال ميديا بمشهد "العسلية"، الذي أصبح من أشهر الميمز على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد علق الراحل نبيل الحلفاوي بطريقة كوميدية على هذا المشهد، حينما تلقى تغريدة عبر تويتر من أحد متابعيه، نشر فيها صورة المشهد، ووجه تساؤلاً: "الصورة دي مش بتفكرك بحاجة يا قبطان؟"، ليرد عليه الحلفاوي قائلًا: "ههههه، ما لقيتش غير دي يا دكتور؟ ده أنا بشوفها أكتر ما بشوف ولادي".

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي توفي اليوم بعد صراع قصير مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، لكنه توفي متأثرًا بمرضه، تاركًا إرثًا فنيًا ربما لا يكون كبيرًا رقميًا، حيث لم تبلغ عدد أعماله مائة عمل، حيث قدم قرابة الـ 90 عملًا تقريبًا، لكنه ترك إرثًا هامًا وأدوارًا متنوعة وأداءً غير مسبوق.

جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي درس مجال إدارة الأعمال في كلية التجارة في جامعة القاهرة في عام 1966، وبعدها التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970. اشتهر بمشاركته في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، منها في السينما (اغتيال مدرسة، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13)، وفي التلفزيون (زيزينيا، الملك فاروق، الزيني بركات، حكاية بلا بداية ولا نهاية، رأفت الهجان).