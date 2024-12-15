أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، اليوم، بعد تعرضها لأضرار جسيمة نتيجة نشوب حرائق خطيرة بعد إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن عناصر الأمن والسلامة تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع البيان: يضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.

وناشد مجلس إدارة المؤسسة، المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه.

*قتيل و10 إصابات جراء الاشتباكات المسلحة

ودارت الاشتباكات بين مجموعة محمد كشلاف، الملقب بـ"القصب"، ومجموعة من قبيلة "الشرفاء"، وفق "بوابة الوسط" الليبية.



ووقعت الاشتباكات في محيط مصفاة الزاوية، والطريق الساحلي الممتد من كوبري سوق الخضار إلى إشارة المرور في الحرشة، بالإضافة إلى طريق المصفاة شمالاً. فيما أودت بحياة شخص، وأدت لإصابة 10 آخرين.

*معدل إنتاج النفط في ليبيا

وارتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى أعلى مستوى يومي منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أشهر فقط من أزمة سياسية أدت إلى خفض إنتاج البلاد.

ووصل إنتاج النفط الخام والمكثفات 1.422 مليون برميل الخميس الماضي، وفق المؤسسة الوطنية للنفط في منشور على منصة "إكس". ويتجاوز ذلك هدف شركة النفط الحكومية بمقدار 22 ألف برميل، ويُعد في الوقت نفسه أعلى حجم يومي منذ 2013، وفقاً للمؤسسة.

وتعطل الإنتاج النفطي الليبي مراراً وسط حالة من الانقسام منذ 2014 بين سلطتين في الغرب والشرق.

*الأمم المتحدة: الانتخابات ضرورية لاستعادة الشرعية

من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها بديل للانتخابات الوطنية التي تأجلت فترة طويلة جدا، مؤكدا أنها ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة.

وأضاف جوتيريش، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 4 ديسمبرأن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص اقتراع البلديات تعد ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.

ودعا جوتيريش، جميع أصحاب المصلحة، إلى حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.