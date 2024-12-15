النائب أحمد فتحي: تسليم توصيات الحوار الوطني حول الدعم العيني للحكومة نهاية الشهر

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن المواطنين يستقون معظم معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام والأحزاب والسلطة التنفيذية في مواجهة الشائعات.

وأشار خلال مقابلة مع برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، إلى نزول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى الشارع عند حديثها عن الانتخابات الرئاسية؛ لتعريف الناس بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وما هو منتظر في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه «في بداية الحوار الوطني، لم يكن الناس مقتنعين بأنه سيُؤتي ثماره»، مضيفا أن التنسيقية زارت 108 جامعات حكومية وخاصة وأهلية؛ للتأكيد على أن الحوار الوطني حقيقي، وينفذ بتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ونوه إلى تحديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نهاية ديسمبر الجاري موعدا لتسليم توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة؛ لتطبيقها على أرض الواقع، فيما يتعلق بقضية الدعم سواء بتحويله إلى دعم نقدي أو تطبيقه في عدد من المحافظات، على غرار نظام التأمين الصحي الشامل.