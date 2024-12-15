وزير الخارجية الإيراني يؤكد ضرورة استمرار المشاورات مع روسيا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه السفير الإيراني لدى موسكو، ضرورة استمرار المشاورات مع روسيا.

واجتمع سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الأحد، مع عراقجي، حيث أطلعه حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والمتابعات المنجزة لتوسيع العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة لا سيما الاقتصادية والتجارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشار عراقجي، إلى اهتمام إيران الخاص بتطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وموسكو.

وكشف عراقجي، عن المواقف المشتركة للبلدين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، معتبرا أنه من الضروري أن تستمر المشاورات بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة والمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.