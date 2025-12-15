تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الأكاديمية والطبية، وتعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري داخل الكلية، باعتبارها قلعة الطب في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن حركة التعيينات تأتي استكمالًا لجهود تطوير الأداء المؤسسي بكليات القطاع الطبي، ودعم القيادات الأكاديمية القادرة على مواكبة التطورات العلمية والطبية المتسارعة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات الصحية المقدمة.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير منظومة الأداء الأكاديمي والبحثي والإداري بكل المواقع، والتمسك بقيم جامعة القاهرة وتقاليدها العريقة، والحفاظ على ما حققته من مكتسبات، مع السعي الدائم لتحديث أساليب العمل، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية والمستجدات العلمية العالمية في مختلف التخصصات الطبية.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والطاقات البشرية المتاحة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل كلية طب قصر العيني، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية محفزة للطلاب والباحثين، تدعم الإبداع والتميز، وتعزز مكانة الكلية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد شملت قرارات التعيين رؤساء مجالس الأقسام الآتية:



- الدكتور إسماعيل إبراهيم أبو الفتوح، رئيسًا لقسم التوليد وأمراض النساء

- الدكتور محمد نصر الدين صادق، رئيسًا لقسم الأمراض النفسية

- الدكتورة صافيناز صلاح الدين سيد زيد، رئيسًا لقسم الهستولوجيا

- الدكتور محمد سعد محمد هجرس، رئيسًا لقسم جراحة القلب والصدر

- الدكتورة عزة عبد المنعم فراج قناوي، رئيسًا لقسم أمراض القلب والأوعية الدموية

- الدكتور تامر محمد عاطف غيتة، رئيسًا لقسم الروماتيزم والتأهيل

- الدكتور محمد علي إبراهيم جنينة، رئيسًا لقسم طب الأطفال

- الدكتور محسن مختار عبد المحسن، رئيسًا لقسم علاج الأورام والطب النووي

- الدكتورة سحر سيف النصر عبدالسلام الوكيل، رئيسًا لقسم الأمراض الباطنة

- الدكتورة عبير محمد علي محجوب، رئيسًا لقسم الطفيليات الطبية

- الدكتورة رانيا السيد حسين سليم، رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية

- الدكتور أحمد علي أحمد شمس الدين، رئيسًا لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

كما تضمنت القرارات تجديد تعيين:

- الدكتورة إيمان عزت إبراهيم والي، رئيسًا لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

- الدكتورة رحاب عبد الحي أحمد عبد الحي، رئيسًا لقسم الصحة العامة وطب المجتمع