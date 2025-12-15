الشرقية تستعد لانطلاق جولة الإعادة في لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل 867 مركزا انتخابيا

تستعد محافظة الشرقية بكامل أجهزتها التنفيذية، لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مع تكثيف التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على مدار الساعة؛ للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مهيأة وصحية.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفا و748 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 867 مركزا انتخابيا، تضم 925 لجنة فرعية و8 لجان عامة، فيما يتنافس 38 مرشحا على 19 مقعدا فرديا.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بنزاهة العملية الانتخابية، وتذليل كل العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الشفافية والحياد.

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى، مع التأكد من توافر التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط اللجان لتيسير وصول الناخبين بسهولة ويسر.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدا أن ممارسة هذا الحق الدستوري واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة وإرادتهم في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مع الحرص على أن يكون كل صوت محسوبا في إطار الالتزام بالقوانين والمعايير الانتخابية.