دمياط تشارك في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالإسكندرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات دور الانعقاد الثاني لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والذي يُعقد بالمدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، بمشاركة واسعة من شباب المحافظات، في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب سياسيًا وبناء قدراتهم المؤسسية.

وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، في بيان له اليوم، أن الفعاليات شهدت حضورًا بارزًا لمحافظة دمياط، حيث شارك كلٌّ من حسام فهمي بصفته أمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والسيد خفاجي بصفته الوكيل الثاني للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ضمن أعمال اللجان النوعية للنموذج.

ويستهدف نموذج محاكاة مجلس الشيوخ رفع الوعي السياسي والمجتمعي لدى الشباب، وإتاحة تدريب عملي يحاكي آليات العمل النيابي، بما يشمل مناقشة القضايا العامة، وصياغة التوصيات، وفهم أدوات التشريع والرقابة، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة لدعم مسار التنمية الوطنية.

وفي سياق متصل، أُجريت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية إلكترونيًا عبر منظومة التصويت الرقمي، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، بما يعكس التزام النموذج بمعايير الشفافية والنزاهة ويؤكد تطبيق الممارسات الديمقراطية السليمة.

وتضمنت الفعاليات جلسات نقاش موسعة داخل اللجان النوعية، تناولت ملفات حيوية تتصل بالسياسات العامة، والعلاقات الخارجية، والتنمية العمرانية، والإدارة المحلية، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لعرض رؤاهم ومقترحاتهم في بيئة تدريبية تحاكي الواقع البرلماني وتُنمّي مهارات الحوار وصناعة القرار.

يأتي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ضمن سلسلة برامج وطنية تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تستهدف إعداد جيل واعٍ بقضايا الدولة وآليات العمل الدستوري، وذلك عبر نماذج محاكاة للمؤسسات التشريعية، بما يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة ويؤهلهم لأدوار قيادية مستقبلية، تماشيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة.