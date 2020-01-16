الصين: الشراكة الاستراتيجية مع روسيا لا تتأثر بالتغيرات في الوضع الدولي

أكدت الصين، اليوم الخميس، أن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا لا تتأثر بالتغيرات في الوضع الدولي والعمليات السياسية الداخلية للجانبين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف المفاجئ استقالة حكومته.

وقال شوانغ إن هذه الاستقالة هي مسألة تتعلق بالشؤون الداخلية في روسيا، وباعتبارها جارة صديقة، فإن الصين تحترمها بشكل تام.

وأضاف أن ميدفيديف بوصفه زعيما وطنيا روسيا، التزم بتعزيز تنمية العلاقات الصينية الروسية لسنوات عديدة، وأن الصين تقدر ذلك، وتأمل من ميدفيديف مواصلة تقديم إسهامه الخاص في تطوير شراكة تعاون استراتيجية شاملة بين الصين وروسيا في أي منصب جديد.