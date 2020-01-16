الجيش السورى: لن نألو جهدا في إنقاذ المدنيين من مناطق تمركز الإرهاب

شدد مصدر عسكري سوري -اليوم الخميس- على أن القيادة العامة للجيش السوري لن تألو جهدا في إنقاذ وإخراج المدنيين المتواجدين في مناطق تمركز الإرهابيين في ظل الهجوم المكثف من الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)عن المصدر قوله، إن ما تقوم به وحدات الجيش السوري من عمليات عسكرية ومن استهداف للإرهابيين في أماكن تمركزهم يأتي في نطاق الرد على مصادر النيران بعد الاستهدافات المتكررة للمدنيين.

وأشار المصدر، بأنه في الآونة الأخيرة كثفت المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في الأطراف الغربية لمحافظة حلب من جرائمها واعتداءاتها على الأحياء الآمنة والمكتظة بالسكان في مدينة حلب وذلك عبر قصفها بالصواريخ والقذائف، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

وتابع المصدر، إن التنظيمات الإرهابية اعتدت كذلك على الممرات الإنسانية التي تم فتحها لإخراج المدنيين من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون في محاولة لمنع المواطنين من الخروج لمواصلة استخدامهم دروعا بشرية.