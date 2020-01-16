فريق الدفاع الياباني عن كاروس غصن يتنحى عن القضية

أعلن المحامى اليابانى الذى يقود فريق الدفاع عن كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو ــ نيسان ــ ميتسوبيشى، عن انسحابه من القضية بعد فرار موكله من اليابان إلى لبنان.

وجاء فى بيان صادر عن مكتب المحامى جونيشيرو هيروناكا أنه «أودع لدى محكمة طوكيو رسائل استقالة جميع المحامين.. الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بكارلوس غصن».

وهيروناكا (74 عاما) معروف بتولى قضايا صعبة وكبيرة وبقدرته على إقناع القضاة ببراءة موكليه فى بلاد تكسب فيها النيابة العامة جميع القضايا تقريبا، وأعرب عن «ذهوله» لدى فرار موكله والذى علم به من خلال وسائل الإعلام صباح اليوم الذى فر فيه.

ومن جهته، أعلن محامٍ آخر فى فريق غصن القانونى هو تاكاشى تاكانو، انسحابه أيضا من القضايا، وفق ما أعلن مصدر قريب من مكتبه لوكالة الصحافة الفرنسية.

أما هيروشى كاواتسو، المحامى الثالث فى الفريق القانونى الذى جمعه الرئيس السابق لمجموعة نيسان، فلم يعلق علنا على خططه ولم يتسن الاتصال به على الفور للتعليق.

وتأتى الاستقالات بعد هرب غصن من اليابان الشهر الماضى إلى لبنان فى عملية أحرجت المسئولين الأمنيين اليابانيين ومحامى الدفاع عنه.

وهذا آخر تطور فى القضية التى هيمنت على قطاع السيارات منذ نوفمبر 2018 عندما اعتقل غصن فى مطار بطوكيو بعد أن اقتحم فريق من المدعين طائرته الخاصة.

وأمضى 130 يوما فى الاعتقال ووجهت له اتهامات عدة بمخالفات مالية فى اليابان، وينفى غصن جميع التهم ويقول إنه ضحية مؤامرة من نيسان ومسئولين يابانيين.

ويعتقد أن غصن فر من اليابان بعد أن اختبأ فى صندوق كبير لمعدات موسيقية على متن طائرة خاصة بمساعدة عدد من الأشخاص.

وفى لبنان عقد غصن مؤتمرا صحافيا ومقابلات مع وسائل الإعلام فى مسعى لتبرئة اسمه، وشن هجوما لاذعا على النظام القضائى فى اليابان وقال إنه شعر بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة فى طوكيو، وتتواصل القضايا القانونية ضد نيسان ومساعد غصن غريغ كيلى الذى يواجه بدوره اتهامات بمخالفات مالية.