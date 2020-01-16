التليفزيون الفيتنامي يبث عرضا عن شبكة دعارة تديرها طالبات

بث التليفزيون الفيتنامي عرضا صادما يدور حول قيام الطالبات في مدرسة عليا فيتنامية، بالقرب من هانوي العاصمة، بإدارة شبكة دعارة من الطالبات الفيتناميات عن طريق إغرائهن بالأموال.

وأشارت صحيفة"فيتنام اكسبريس" أن عددا من ضحايا شبكة الدعارة تتراوح أعمارهن بين 14 و15 عاما، حيث كشفن عن إجبارهن على السفر إلى فنادق قريبة، وقام الرجال الذين مارسوا معهن الدعارة بدفع ما يصل إلى 430 دولار للواحدة منهن، حيث ذهب معظم هذا المبلغ إلى منظمات شبكة الدعارة، بينما لم تحصل ضحية الدعارة سوى على 20 دولارا فقط.

وطلب نجوين دوك تشونج المسؤول المحلى من الشرطة فى العاصمة هانوى التحقيق فى الواقعة بعد بث العرض التليفزيونى على الهواء مباشرة على شاشات التليفزيون الفيتنامي يوم الثلاثاء.