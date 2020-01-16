الإعلان عن انطلاق الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي من القاهرة

أعلن اليوم الخميس بالقاهرة عن انطلاق الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المنضوي ضمن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.



وفي بداية الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم لانطلاق عمل الاتحاد، تقدم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع بالتحية إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما ما يقدم الدعم للعمل العربي المشترك.



وأوضح الربيع أن منظومة عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كانت في حاجة إلى مثل هذا الاتحاد الوليد لتقديم العون إلى المحتاجين خاصة في فصل الشتاء حيث تحتاج كثير من الأسر الفقيرة في الوطن العربي إلى تقديم المساعدة لهم.



وأشار إلى أن ما سمي بثورات الربيع العربي ساهمت في الكثير من الظواهر السلبية التي تأثرت بها العديد من الفئات بالمجتمعات العربية.

بدوره، تقدم رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي جابر العنزي بالشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري المضياف. وقال - في كلمته بمناسبة اعتماد الاتحاد وانطلاق أعماله - إنه بصدد افتتاح مقر إقليمي للاتحاد في مصر، مشيراً إلى أن الاتحاد الذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، سيبدأ انطلاقته بالعمل الإنساني والمجتمعي وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من الدول العربية.



وأضاف العنزي أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور من خلال تبني خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إسعاد المجتمع العربي وترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة بالدول العربية والانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة.



واستعرض العنزي خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، التي ترتكز على تشجيع الشباب على العمل المجتمعي ونشر ثقافة العمل الإنساني ورعاية جميع فئات المجتمع غير القادرة وضمان دمجهم في المجتمع وتمكين الأسر المنتجة والضعيفة والقضاء على كافة أنواع التمييز، موضحا أنه تم اليوم إقامة فرع للاتحاد بالقاهرة بتطوع من أحد أعضاء الاتحاد.



من جهتها دعت الشيخة انتصار المحمد الصباح إلى الإسهام في إنجاح هذا الاتحاد الذي يستهدف العمل الإنساني. وأعربت الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود عن سعادتها للانضمام إلى هذا الاتحاد الذي يهدف إلى تقديم العون للفئات المحتاجة .