لافروف بشأن منصبه المحتمل في الحكومة الجديدة: أواصل أداء واجباتي بأمانة

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، على ما يتردد بشأن منصبه المحتمل في الحكومة الجديدة، حيث أشار إلى أنه يواصل أداء واجباته بأمانة وسيستمر في ذلك حتى تشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف، قوله أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند: "سأقوم بواجبي بأمانة وأستمر بأداء عملي حتى النهاية".

وأضاف لافروف: "أولا، طوال هذه السنوات وبعد التخرج مباشرة لم أحمل بعض المناصب فقط، لقد كنت دائما أؤدي واجباتي العملية بأمانة، وما زلت أقوم بذلك الآن".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قدم أمس الأربعاء استقالة الحكومة بكامل قوامها، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.