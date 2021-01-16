 عمرو أديب: بدء التطعيم بلقاح كورونا في مصر خلال الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
السبت 16 يناير 2021 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

عمرو أديب: بدء التطعيم بلقاح كورونا في مصر خلال الأسبوع المقبل

هديل هلال
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 10:45 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 10:46 م

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة برنامجه «الحكاية»، مساء اليوم السبت، من الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى في دبي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن الإمارات احتلت المركز الثاني في تطعيم سكانها بلقاح فيروس كورونا، موضحًا أنها تعتمد على لقاح «سينوفارم» الصيني، ولقاح شركة «فايزر» الأمريكية.

وأضاف أنه لم يجد شكوى أو أعراض مضرة عند الأشخاص الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا، معلنًا بدء التطعيم في مصر، خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادره.

وأوضح أديب، الفارق ما بين لقاح «سينوفارم» و«سينوفاك» الذين تنتجهما الصين، قائلًا إن «سينوفارم» مستخدم في الإمارات والبحرين، أما «سينوفاك» مستخدم في البرازيل وتركيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك