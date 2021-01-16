عمرو أديب: بدء التطعيم بلقاح كورونا في مصر خلال الأسبوع المقبل

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة برنامجه «الحكاية»، مساء اليوم السبت، من الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى في دبي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن الإمارات احتلت المركز الثاني في تطعيم سكانها بلقاح فيروس كورونا، موضحًا أنها تعتمد على لقاح «سينوفارم» الصيني، ولقاح شركة «فايزر» الأمريكية.

وأضاف أنه لم يجد شكوى أو أعراض مضرة عند الأشخاص الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا، معلنًا بدء التطعيم في مصر، خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادره.

وأوضح أديب، الفارق ما بين لقاح «سينوفارم» و«سينوفاك» الذين تنتجهما الصين، قائلًا إن «سينوفارم» مستخدم في الإمارات والبحرين، أما «سينوفاك» مستخدم في البرازيل وتركيا.