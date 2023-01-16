مجلس الأمن يعقد جلسة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية الأربعاء المقبل

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يعقد مجلس الأمن بعد غد الأربعاء، جلسة نقاش – ربع سنوية – حول الأوضاع في الشرق الأوسط والمناطق الفلسطينية يتحدث فيها المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط توري وينزلاند

وقالت مصادر في المجلس إن الاجتماع برغم دوريته الانعقادية يؤكد حرص الأمم المتحدة على متابعة متسجدات الموقف في منطقة الشرق الأوسط.

وكان مجلس الأمن بدأ أعماله لللأسبوع الجديد اليوم بجلسة نقاش مفتوحة حول تطورات الأوضاع في اليمن واستتبعتها جلسة تشاور مغلقة بين أعضاء المجلس.

وكان مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية و مبعوث الأمين العام الخاص لليمن هانز جروندبيرج، أما الجلسة المغلقة فقد تحدث فيها الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الدعم الأممي لاتفاق الحديدة للسلام في اليمن والذي اطلع أعضاء المجلس عن مشاوراته مع أطراف الأزمة اليمنية.