فزع في مدينة سورية بسبب تدريبات عسكرية أمريكية وسط المباني السكنية

سمعت أصوات انفجارات قوية داخل مدينة الحسكة، شرقي سوريا، تبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية أجراها الجيش الأمريكي ضمن المباني السكنية للمدنيين، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة له إلى مدينة الشدادي النفطية جنوب المحافظة.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، إن ما سمتها قوات الاحتلال الأمريكي نفذت تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية مع قوات "قسد" في قاعدة (حي جويران) داخل بمدينة الحسكة، صباح اليوم الاثنين، وذلك ضمن المباني السكنية للمدنيين ما إثر حالة من الهلع والخوف بينهم.



وأضافت أن دوي الانفجارات الناجمة عن التدريبات العسكرية المشتركة التي تعتبر الأولى من نوعها ضمن أحباء مدينة الحسكة، سمع في أرجاء الأحياء والأرياف القريبة من المدينة.



يذكر أن قوات “التحالف الدولي” بالاشتراك مع “قسد”، تجري بالعادة التدريبات العسكرية، بالأسلحة الثقيلة، في قواعدها المنتشرة في الأرياف مثل حقلي “كونيكو” للغاز و"العمر" النفطي والتي تتخذهما قوات “التحالف الدولي” قواعد عسكرية لها بريف دير الزور، وفي قاعدة تل بيدر وقاعدة الشدادي بريف الحسكة.



وتأتي هذه التدريبات بالتزامن مع استقدم قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، يوم أمس الأحد، تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى قواعدها، بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.



وذكرت مصادر محلية أنَّ التعزيزات المؤلفة من نحو 50 شاحنة ضمت شاحنات مغلقة بالإضافة إلى أخرى كانت تحمل موادا لوجستية تنوعت ما بين سيارات رباعية الدفع ومدرعات عسكرية إضافة إلى صهاريج وقود، برفقة عدد من المدرعات العسكرية الأمريكية".



وأضافت أنَّ هذه التعزيزات دخلت إلى قاعدة التحالف الدولي العسكرية في مدينة الشدادي النفطية، جنوبي الحسكة.



وتُعتبر قاعدة الشدادي العسكرية، بريف الحسكة، من أهم القواعد التي تتواجد فيها القوات التحالف في شمال شرقي سوريا، نظراً لموقعها الاستراتيجي النفطي التي يربط بين الجزيرة السورية وقواعدها بريف دير الزور.