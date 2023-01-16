وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يدهس مبادئ القانون الدولي

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن حرب على القانون الدولي بهجومه على أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الإثنين، قبل توجهها إلى لاهاي للتحدث مع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية: "بوتين يدهس أبسط مبادئ القانون الدولي التي تربط بين جميع الشعوب... حرب روسيا ضد أوكرانيا هي أيضا حرب ضد العدالة"، مضيفة أنها تريد أن توضح عبر زيارتها أن "القانون الدولي قوي، وأن تطبيقه وتعزيزه الآن أمر يرجع إلينا".

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة أولا برئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، ثم المدعي العام كريم خان.

وشددت بيربوك، على أن قصف "قنابل عنقودية على مدنيين مسالمين، وسجون التعذيب في الأقبية المظلمة، وخطف الآلاف من الأطفال الأوكرانيين - والهياج الروسي الوحشي والمنتهك للقانون الدولي في أوكرانيا، ووحشية الحرب لا يمكن تبريرها بأي شيء".

وذكرت الوزيرة أن لاهاي ترمز إلى القانون الدولي والعدالة بشكل لا مثيل له في أي مدينة أخرى، وقالت: "المحاكم الدولية هناك تمنح الثقة بأننا سنحل نزاعاتنا سلميا في العالم وأن أسوأ الجرائم سيُجرى المعاقبة عليها".

ومن المقرر أيضا أن تلقي بيربوك كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.

ودرست الوزيرة القانون الدولي، من بين أمور أخرى، لكنها لم تكمل الدكتوراه في هذا المجال.

وفي فترة بعد الظهر، يتوقع أن تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا خلال اجتماعين منفصلين.

ويشار إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بموجب ما يسمى بنظام روما الأساسي لعام 1998.

ويقوم المدعي العام خان بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا.

ويمكن أن تغطي التحقيقات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ولا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراء ضد روسيا، لأنها ليست دولة عضوة في المحكمة.

وهذا أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.