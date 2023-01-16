الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بجروح ويعتقل 19 آخرين في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن قواته اعتقلت 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن "فتى (14 عاما) أصيب بعيار ناري في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم".

ووصفت المصادر حالة الفتى المصاب بأنها "حرجة".

وفي السياق، أصيب شاب بالرصاص المعدني خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة مداهمات واعتقالات شملت مدن جنين ورام الله والخليل وبيت لحم ونابلس، وتضمنت اقتحام منازل سكنية.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال حملة مداهمات شملت ضبط أسلحة وعتاد.

وذكر المتحدث أن قوات الجيش تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين في جنين ونابلس من دون وقوع إصابات.