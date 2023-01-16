نيبال: العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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تمكنت أطقم البحث في نيبال من العثور على الصندوقين الأسودين (مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة) في موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي راح ضحيتها 68 شخصا من أصل 72 كانوا على متنها.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، قوله إنه سيتم تسليم الصندوقين اللذين عثرا عليهما اليوم الاثنين إلى المحققين.

كانت الطائرة التابعة لخطوط "يتي" الجوية النيبالية تقوم برحلة تستغرق 27 دقيقة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوكارا التي تقع على بعد مائتي كيلومتر غربا.

وأعلن رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال، اليوم الاثنين، يوما وطنيا للحداد على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة.