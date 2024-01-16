 إيمي 75.. سيلينا جوميز تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الماسية - بوابة الشروق
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إيمي 75.. سيلينا جوميز تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الماسية

نوران عرفة
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 4:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 4:19 ص

أثارت المغنية العالمية سيلينا جوميز الجدل كعادتها بإطلالتها الجريئة على السجاد الماسي لحفل جوائز إيمي لعام 2024، وارتدت فستان لامع قرمزي اللون ذو بطانة شفافة، تصدرت من خلاله تريند موقع "X".

تعد جوميز من المرشحين عن مسلسل "مبنى جرائم القتل" المرشح لجائزة أفضل مسلسل كوميدي وأفضل كتابة لمسلسل كوميدي.

تقام مراسم توزيع جوائز حفل إيمي الـ 75 باستقبال النجوم المرشحين للجوائز على سجادة بلون الماس بدلا من السجادة الحمراء، تخليدا لتزامن الدورة الـ 75 للحفل مع الذكرى الـ 75 للحرب العالمية الثانية.

ويستقبل الآن مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، توافد النجوم على السجاد الماسي وعلى رأسهم أبطال مسلسل " Succession" الذي حصد نصيب الأسد من الترشيحات بـ 27 ترشيحا لهذا العام، ويليه "The Last of Us" بـ 24 ترشيحا.

يأتي حفل توزيع جوائز إيمي هذا العام على خلفية إضراب كتاب وممثلي هوليوود بسبب خلافات مع كبرى استوديوهات على أوضاع العمل، يعود حفل الدورة الـ 75 بعد تأجيل دام أربعة أشهر نتج عنه توقف تام لصناعة المسلسلات والأفلام.

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