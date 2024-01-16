الأمن يمنع مشجعا من التعدي على هيوتون عقب الخسارة من كاب فيردي

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منع رجال الأمن مشجعا غاضبا من التعدي على كريس هيوتون، المدير الفني للمنتخب الغاني، وذلك عقب خسارة الفريق أمام منتخب الرأس الأخضر (كيب فيردي) أول أمس الأحد ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وتوجه المشجع الغاضب إلى الفندق الذي يقيم به المنتخب الغاني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان حيث تقام البطولة، وذلك وفقا لما قاله أحد الموظفين بالفندق، ليوجه إهانة إلى هيوتون حتى قام رجال الأمن بإبعاده عن مدرب المنتخب الغاني.

وأضاف الموظف: "لم يقم المشجع بضرب المدرب، لكنه كان غاضبا ويمكنك أن ترى عزمه على فعل ذلك".

وانتقد المشجع أسلوب لعب هيوتون أمام الرأس الأخضر، وطالبه بالاستقالة، وذلك عقب خسارة غانا 1 /2.

ويلعب المنتخب الغاني أمام نظيره المصري بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة.