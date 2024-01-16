الحوثيون: لا منع لأي سفينة بالمرور عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم

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قال محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن ورئيس وفدها المفاوض، اليوم الثلاثاء، إن "هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي".

وأضاف عبدالسلام، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما تعلنه عدد من شركات الشحن عن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الأمريكية وموقف غير دقيق".

وأشار إلى أن ذلك الإعلان "يتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة، وهناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي".

وأكد عبدالسلام أنه "لا منع لأي سفينة بالمرور عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة".

جدير بالذكر أن 18 شركة تقدم خدمات لوجستية تتجنب مسارها عبر البحر الأحمر في أعقاب عدة هجمات على السفن التجارية، وفقاً لبيان سابق للمنظمة البحرية الدولية.

وأصدرت القوات البحرية المشتركة، التي تضم القوات البحرية البريطانية والأمريكية، الجمعة الماضية، تحذيراً للسفن التجارية بتجنب منطقة الخطر.

وجاء التحذير بعدما قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافاً ضد الحوثيين في اليمن، عقب هجمات نفذتها الجماعة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، "نصرة لأهالي فلسطين".