ألمانيا: فولكس فاجن تتفوق على تسلا في عدد السيارات الكهربائية المرخصة حديثا بـ2023

كشفت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا اليوم الثلاثاء، عن تفوق شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات على منافستها تسلا الأمريكية في مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الألماني في عام 2023.

وبحسب بيانات المكتب الذي يقع في مدينة فلنسبورج أقصى شمال ألمانيا، فإن عدد سيارات فولكس فاجن الكهربائية الكاملة التي تم ترخيصها في العام الماضي لأول مرة بلغ حوالي 70.600 سيارة بزيادة قدرها 11.7٪ مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، انخفض عدد سيارات تسلا الكهربائية الكاملة التي ترخيصها حديثا بنسبة 9٪ مقارنة بعام 2022 إلى 63.700 سيارة، لتأتي تسلا في المركز الثاني بعد فولكس فاجن.

ومع ذلك، ظل موديل "واي" من إنتاج تسلا هو الطراز الأكثر شعبية كسيارة كهربائية في ألمانيا حيث وصل عدد النسخ الجديدة المرخصة من هذا الطراز إلى حوالي 45.800 سيارة في عام 2023.

وبلغ إجمالى عدد السيارات الكهربائية الخاصلة التي تم ترخيصها حديثا في العام الماضي حوالي 524.200 سيارة بزيادة بنسبة 11.4٪ مقارنة بعددها عام 2022.

وشكلت جميع السيارات الكهربائية 18.4٪ من إجمالي 2.84 مليون سيارة تم ترخيصها حديثًا في ألمانيا في عام 2023، مقارنة بـ 17.7٪ في عام 2022.