قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تعليقا على ذكرى مرور 106 أعوام على ميلاده، إن الأسرة اعتادت الاحتفاء بذكرى ميلاده كتقليد عائلي، ففي الصباح يذهبون إلى مسجده الخاص وفي الليل يجتمعون بمنزلهم.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري»، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إلى انعكاس طفولته «غير السعيدة» على محاولته إعادة بناء ما فاته من حب وحنان في طفولته من خلال أبنائه، لافتة إلى وفاة والدته وهو بعمر السادسة واضطراره للعيش مع عمه.

ولفتت إلى حرصه على الالتقاء بالأسرة خلال وجبة الغداء يوميا، مضيفة أن الأسرة كانت تجتمع ليلا في بعض الليالي لمشاهدة الأفلام السينمائية.

وحول موقف الأسرة من اعتذار الدكتور مصطفى الفقي عن تصريحاته من الرئيس الراحل مؤخرا، قالت: «الدكتور مصطفى كان زميلي ودفعتي، أنا بادرت بمكالمته واعتذر لي، وفوجئت في اليوم التالي بنزول الاعتذار».

وتابعت: «الأسرة تعودت بعد مرور أكثر من 50 سنة على رحيله، والدي كان دائما يهاجم ولا يزال يهاجم حتى الآن، لكن الغريب أنها أتت من الدكتور مصطفى؛ لأنه من المستفيدين من الثورة؛ وأنا مزعلتش منه ولا حاجة، واعتذاره كان راقيا للغاية».

وأضافت أن الرئيس الراحل كان يرفض تناول أي شيء يضر بصحته، قائلة: «كان معروفا بهذا الرفض من قبل الثورة، مدير (CIA) قال عنه (جمال عبد الناصر محيرنا، لا نساء، لا شرب، لا لعب، لا مزلة نقدر نمسكها عليه».