 زيلينسكي يجدد طلب انضمام بلاده لحلف الناتو على هامش اجتماع دافوس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يجدد طلب انضمام بلاده لحلف الناتو على هامش اجتماع دافوس

دافوس (سويسرا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 1:48 م

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال اجتماع مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرج، في منتجع دافوس بسويسرا.

وقال زيلينسكي لستولتنبرج، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه يتوقع أن يتخذ الناتو هذا العام، قرارات من شأنها أن تجعل بلاده أقرب إلى الانضمام إلى التحالف الدفاعي.

كما أطلع الزعيم الأوكراني ستولتنبرج على الوضع على خط المواجهة، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي الرئاسي، وشكره على دعم الناتو المستمر.

وأكد زيلينسكي أيضا أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، في مواجهة القصف الروسي الأخير للمدن الأوكرانية.


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