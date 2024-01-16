بريطانيا: ابتعاد قارب عن سفينة بالبحر الأحمر بعد طلقات تحذيرية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم الثلاثاء، إن طلقات تحذيرية من رجال الأمن في سفينة بالبحر الأحمر شمال غرب مدينة عصب الإريترية، حملت قاربا كان يدور حولها على المغادرة.



وقالت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها "تلقّت بلاغا عن إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب الإريترية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وأضافت: "أطلقت (السفينة) AST طلقات تحذيرية وغادر القارب الصغير، السفينة وطاقمها آمنون، ويتجهون إلى الميناء التالي".



وأفادت الهيئة البريطانية بأن "السلطات تحقق في الحادث"، كما نصحت "السفن بالعبور بحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".



وكما هو موضح على موقعها الإلكتروني، فإن "الهيئة" تابعة للبحرية الملكية وتهدف إلى توفير قناة معلومات بين الجيش والتجارة البحرية الدولية.



وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تابعة لإسرائيل أو متجهة للموانئ الإسرائيلية.



ولم تعلن البحرية البريطانية عن العلم الذي ترفعه السفينة التي تعرضت للتهديد من القارب في إريتريا، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن الحادثة.



كانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية، وهو ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بالقول إن سفينة حاويات تملكها الولايات المتحدة أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن، "دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار كبيرة".