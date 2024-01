بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاكتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز، يقام بعد قليل حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وترصد «الشروق» ترشيحات الجوائز.

*أفضل مسلسل كوميدي:

1- «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

2- «باري - Barry»

3- «مهمة اللجنة - Jury Duty»

4- «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

5- «تيد لاسو - Ted Lasso»

6- «الدب - The Bear»

7- «وينزداي - Wednesday»

8- «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»

*أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

1- بيل هادر من مسلسل «باري - Barry»

2- جيسون سيجال من مسلسل «انكماش - Shrinking»

3- مارتن شورت من مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

4- جيسون سوديكس من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

5- جيريمي ألين وايت من مسلسل «الدب - The Bear»

*أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي:

1- كريستينا أبليجيت من مسلسل «ميت بالنسبة لي - Dead to Me»

2- راشيل بروسنان من مسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»

3- كينتا برونسون من مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

4- ناتاشا ليون من مسلسل «وجه البوكر - Poker Face»

5- جينا أورتيجا من مسلسل «وينزداي - Wednesday»

*أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي:

1- أنتوني كاريجان من مسلسل «باري - Barry»

2- هنري وينكلر من مسلسل «باري - Barry»

3- فيل دانستر من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

4- بريت غولدشتاين من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

5- إيبون موس باكراك من مسلسل «الدب - The Bear»

6- تايلر جيمس ويليامز من مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

7- جيمس مارسدن من مسلسل «مهمة اللجنة - Jury Duty»

*أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي:

1- آيو إدبيري من مسلسل «الدب - The Bear»

2- هانا وادنجهام من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

3- جونو تيمبل من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

4- ألكس بورستين من مسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»

5- جانيل جيمس من مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

6- شيريل لي رالف من مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

7- جيسيكا ويليامز من مسلسل «انكماش - Shrinking»

*أفضل مخرج لمسلسل كوميدي:

1- بيل هادر من مسلسل «باري - Barry»

2- ديكلان لوني من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

3- كريستوفر ستورر من مسلسل «الدب - The Bear»

4- إيمي شيرمان بالادينو من مسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»

5- مارى لو بيلي من مسلسل «عرض السيدة بات - The Ms. Pat Show»

6- تيم برتون من مسلسل «وينزداي - Wednesday»

*أفضل مؤلف لمسلسل كوميدي:

1- بيل هادر من مسلسل «باري - Barry»

2- ميكي ليبر من مسلسل «مهمة اللجنة - Jury Duty»

3- جون هوفمان، وماتيو بورجيزي، وروب توربوفسكي من مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

4- بريندان هانت، وجو كيلي، وجيسون سوديكيس من مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

5- كريستوفر ستورر من مسلسل «الدب - The Bear»

*أفضل مسلسل درامي:

1- «دبابير السترة الصفراء - Yellowjackets» موسم 2

2- «اللوتس الأبيض - The White Lotus» موسم 2

3- «أخرنا - The Last of Us»

4- «التاج - The Crown» موسم 5

5-«الخلافة - Succession» موسم 4

6- «آل التنين - House of the Dragon»

7- «من الأفضل الإتصال بسول - Better Call Saul» موسم 6

8- «أندور - Andor»

*أفضل ممثل في مسلسل درامي:

1- بيدرو باسكال من مسلسل «أخرنا - The Last of Us»

2- براين كوكس من مسلسل «الخلافة - Succession»

3- كيران كولكين من مسلسل «الخلافة - Succession»

4- جيرمي سترونج من مسلسل «الخلافة - Succession»

5- بوب أودنكيرك من مسلسل «من الأفضل الإتصال بسول - Better Call Saul»

6- جيف بريدجز من مسلسل «الرجل العجوز - The Old Man»

*أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

1- سارة سنوك من مسلسل «الخلافة - Succession»

2- بيلا رامزي من مسلسل «أخرنا - The Last of Us»

3- ميلاني لينسكي من مسلسل «دبابير السترة الصفراء - Yellowjackets»

4- شارون هورجان من مسلسل «الأخوات السيئات - Bad Sisters»

5- إليزابيث موس من مسلسل «حكاية الخادمة - The Handmaid's Tale»

6- كيري راسل من مسلسل «الدبلوماسية - The Diplomat»

*أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:

1- نيكولاس براون من مسلسل «الخلافة - Succession»

2- ماثيو ماكفادين من مسلسل «الخلافة - Succession»

3- ألكسندر سكارسجارد من مسلسل «الخلافة - Succession»

4- ألان روك من مسلسل «الخلافة - Succession»

5- إف. موراي إبراهام من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

6- مايكل إمبريولي من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

7- ثيو جيمس من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

8- ويل شارب من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

*أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:

1- جينيفر كوليدج من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

2- ميجان فاهي من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

3- سابرينا إمباتشياتوري من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

4- أوبري بلازا من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

5- سيمونا تاباسكو من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

6- إليزابيث ديبيكي من مسلسل «التاج - The Crown»

7- جيه سميث كاميرون من مسلسل «الخلافة - Succession»

8- ريا سيهورن من مسلسل «من الأفضل الإتصال بسول - Better Call Saul»

*أفضل مخرج لمسلسل درامي:

1- بنجامين كارون من مسلسل «أندور - Andor»

2- ديربلا والش من مسلسل «الأخوات السيئات - Bad Sisters»

3- بيتر هور من مسلسل «أخرنا - The Last of Us»

4-مارك مايلود من مسلسل «الخلافة - Succession»

5- أندريدج باريك من مسلسل «الخلافة - Succession»

6- لوريني سكافاريا من مسلسل «الخلافة - Succession»

7- مايك وايت من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

*أفضل مؤلف لمسلسل درامي:

1- بيتر جولد من مسلسل «من الأفضل الإتصال بسول - Better Call Saul»»

2- جوردون سميث من مسلسل «من الأفضل الإتصال بسول - Better Call Saul»

3- بريت بير، وديف فينكل، وشارون هورجان من مسلسل «الأخوات السيئات - Bad Sisters»

4- بوو ويليمون من مسلسل «أندور - Andor»

5- كريج مازن من مسلسل «أخرنا - The Last of Us»

6- جيسي أرمسترونج من مسلسل «الخلافة - Succession»

7- مايك وايت من مسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»

*أفضل مسلسل لمنصة رقمية:

1- «أوبي وان كينوبي - Obi-Wan Kenobi»

2- «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»

3- «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

4- «دامر - Dahmer»

5- «غضب على الطريق - Beef»

*أفضل فيلم لمنصة رقمية:

1- «عجيب: قصة أل يانكوفيك - Weird: The Al Yankovic Story»

2- «فريسة - Prey»

3- «الخزعبلات - Hocus Pocus»

4- «جزيرة النار - Fire Island»

5- «عيد الميلاد السحري لجبل دوللي بارتون - Dolly Parton's Mountain Magic Christmas»

*أفضل ممثل بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية:

1- تارون إيجرتون عن مسلسل «عصفور أسود - Black Bird»

2- كميل نانجياني عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»

3- مايكل شانون عن مسلسل «جورج وتامي - George & Tammy»

4- إيفان بيترس عن مسلسل «دامر - Dahmer»

5- ستيفن يون عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

6- دانيال رادكليف عن فيلم «عجيب: قصة أل يانكوفيك - Weird: The Al Yankovic Story»

*أفضل ممثلة بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية:

1- رايلي كيو عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

2- ليزي كابلان عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»

3- جيسيكا شاستاين عن مسلسل «جورج وتامي - George & Tammy»

4- كاثرين هان عن مسلسل «أشياء جميلة صغيرة - Tiny Beautiful Things»

5- آلي وونج عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

6- دومينيك فيشباك عن مسلسل «سوورم - Swarm»

*أفضل ممثل مساعد بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية:

1- بول والتر هوزر عن مسلسل «عصفور أسود - Black Bird»

2- موراي بارتليت عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»

3- يونج مازينو عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

4- ريتشارد جينكينز عن مسلسل «دامر - Dahmer»

5- جوزيف لي عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

6- جيسي بليمونس عن مسلسل «الحب والموت - Love & Death»

7- راي ليوتا عن مسلسل «عصفور أسود - Black Bird»

*أفضل ممثلة مساعدة بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية:

1- جولييت لويس عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»

2- آنالي أشفورد عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»

3- نيسي ناش عن مسلسل «دامر - Dahmer»

4- ماريا بيلو عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

5- ميريت ويفر عن مسلسل «أشياء جميلة صغيرة - Tiny Beautiful Things»

6- كاميلا موروني عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

7- كلير دانيس عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»

*أفضل مخرج بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية:

1- فاليري فارس عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»

2- جوناثان دايتون عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»

3- جايك شراير عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

4- لي سونج جين عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

5- باريس باركلي عن مسلسل «دامر - Dahmer»

6- كارل فرانكلين عن مسلسل «دامر - Dahmer»

*أفضل مؤلف بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية:

1- لي سونج جين عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

2- جويل كيم بوستر عن فيلم «جزيرة النار - Fire Island»

3- تافي برودسير أكنير عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»

4- باتريك ايسون، و دان تراشتنبرج عن فيلم «فريسة - Prey»

5- جانين نابرز، ودونالد جلوفر عن مسلسل «سوورم - Swarm»

6- ويرد آل يانكوڤيتش، وإريك أبيل عن فيلم «عجيب: قصة أل يانكوفيك - Weird: The Al Yankovic Story»