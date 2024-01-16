تعليم المنيا: استلام 436 لجنة ستعدادا لامتحانات الإعدادية تستقبل 75 ألفا و655 طالبا

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طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعليم بإنهاء الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، والتي تنطلق غدا الأربعاء الموافق 17 يناير.

وأعلن حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 / 2024.

وتوجه اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان لمقر اللجان المنتدبين للعمل بها، حيث توجد بالمحافظة 436 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية التسع لاستقبال 75 ألفا و655 طالبا وطالبة بقطاعي الشمال والجنوب.

وجاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمسرح المديرية، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، حمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة، وطارق اسماعيل مدير إدارة الأمن الوقائي، ومحمد أحمد رئيس كنترول الإعدادية، ومحمد مختار وكيل الكنترول.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش.

وأكد ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء؛ لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية التسع بصفة مستمرة؛ لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

وأكد "حمدي"، ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن.

وشدد على أنه يمنع تماما خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وأوصى مدير المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.