قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت بقيتها على محافظات: طولكرم، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس.

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين».

وجددت التنويه أن «حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وهم: عضو مجلس البلدية أحمد إبراهيم عبد الله مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، وباجس محمد سويطي، وعبد العزيز سويطي، وإسماعيل محمد سويطي، وكرام محمد مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم اكوائين وشقيقه نعيم بعد تحطيم محتويات منزله في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبد العزيز أبو شيخة من قرية كرمة جنوبا، وباسل عايد وزوز من مدينة الخليل، وصبحي محمد سلامة شلش (60 عاما) من بلدة دورا جنوبا.