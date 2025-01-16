نواف سلام يستأنف الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية

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استأنف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان القاضي نواف سلام صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف حكومة جديدة .

ويلتقي سلام النواب المستقلين، في مقرّ المجلس النيابي، وتنتهي الاستشارات مساء اليوم.

وكان سلام بدأ صباح أمس الأربعاء الاستشارات النيابية في مقرّ المجلس النيابي، والتقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد تغيّب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موعده الذي كان مقرراً في بداية الاستشارات.

ثمّ التقى الكتل النيابية باستثناء كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله اللتين لم تشاركا في الاستشارات.

وكان رئيس الجمهورية جوزف عون أجرى يوم الإثنين الماضي استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة. واستدعى القاضي نواف سلام، لتكليفه تشكيل الحكومة، بعد حصوله على أصوات غالبية النواب.

يذكر أنه بعد تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.